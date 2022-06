Chiusa la passerella Langer nel Meisino, il Comune rassicura: "La sostituiremo"

La passerella nel parco del Meisino, che scavalca il Rio Costa Parigi e collega Torino con San Mauro, si "farà". Ad assicurarlo l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Giuseppe Iannò. L'attraversamento ciclopedonale dedicato all'ecologista Alex Langer, come spiegato dall'esponente del centrodestra, è chiuso dallo scorso 19 agosto per "il peggioramento delle condizioni statiche che ne rendono pericoloso l'utilizzo".

Gara deserta

La passerella avrebbe dovuto essere riaperta entro la fine del 2021, ma ad oggi "risulta sbarrata". Il Comune ha provveduto ad individuare un percorso alternativo su corso Casale ma, come chiarisce Iannò, crea "disagio". A questo si aggiunge poi che i lavori siano già stati finanziati, ma per ben due volte la gara per sostituirla sia andata deserta.