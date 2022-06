Dopo il Covid, a Torino ripartono i matrimoni. Per una pubblicazione però 3 mesi di attesa: primo sì il 13 ottobre

A spiegarlo l'assessore all'Anagrafe Francesco Tresso , rispondendo ad un'interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che denuncia come i tempi delle pubblicazioni si siano dilatati. "Una volta - denuncia l'esponente del centrodestra - si potevano fare nel giro di due mesi, mentre oggi l'attesa è arrivata quasi a cinque probabilmente a causa dell’accumularsi di richieste". "A Milano e Genova - ha poi rincarato Firrao - i cittadini hanno un'attesa dagli 8 ai 12 giorni per prendere un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio".

A confermare che nel capoluogo piemontese le coppie devono aspettare di più per dirsi sì, rispetto a milanesi e genovesi, è lo stesso Tresso. Ma la situazione non è così critica. "Per i matrimoni civili a Torino - ha detto - i tempi medi per una pubblicazione possono variare da 2.5 a 3 mesi". Chi oggi decide di sposarsi deve aspettare fino al 13 ottobre 2022 per indossare l'abito bianco. Di più, cioè fino al 19 novembre, se decide di farlo di sabato. Disponibilità già a settembre per le sedi auliche, dove però bisogna pagare per la sala.