Federgolf, Gold Mundial '82: quarant'anni dopo, un evento per celebrare la vittoria del Mondiale in Spagna

La Federgolf Piemonte e l’Assessorato alla Sport della Regione Piemonte organizzano il GOLF MUNDIAL'82 per celebrare, a quarant’anni di distanza, la vittoria del Mondiale in Spagna invitando i protagonisti di quel trionfo a gareggiare sabato 2 e domenica 3 luglio sul percorso di 9 buche creato al Parco del Valentino, viale delle Medaglie d’Oro 88.

La manifestazione, che rientra nel programma ufficiale delle iniziative legate alla nomina del Piemonte quale regione sportiva europea 2022, mira a promuovere e il gioco del golf portandolo in città a contatto con la gente che potrà provare questo bellissimo sport in un contesto meraviglioso quale il Parco del Valentino che è il cuore verde della città a cui tutti i torinesi sono affezionati. L’evento sarà promosso attraverso i canali digitali e social di VisitPiemonte nelle sezioni dedicate al Turismo e a Piemonte Regione Europea dello Sport.

“La Regione Piemonte è felicissima di poter ospitare sul suo territorio un evento dalla valenza sportiva così carica di significato. Il golf, sport che in Piemonte sta diventando sempre più diffuso, sorride idealmente ai grandi campioni del calcio - afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca - Questo evento sarà l’ennesima occasione per ribadire quanto la nostra Regione possa offrire a livello di impianti e competenze organizzative per competizioni simili”.

Queste le parole del Presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Golf, Marco Francia: “Il golf spesso viene "vissuto" come elitario e costoso mentre è oggettivamente una attività alla portata di molti tanto è vero che è lo sport individuale più popolare al mondo con ben 70 milioni di praticanti. GOLF MUNDIAL '82 consentirà alla gente di accostarsi al green con semplicità e serenità curando più gli aspetti ludici di quelli tecnici così da rendere il primo approccio più divertente e rilassante. Ci saranno 6 postazioni gioco che consentiranno alle famiglie di cimentarsi e sfidarsi tra swing e putt. L’evento vedrà la presenza di molti campioni del Mundial dell'82 che hanno nel tempo scoperto la magia del golf”.

Una grande festa di sport che celebrerà il golf ad un anno dalla Ryder Cup che si svolgerà a Roma il prossimo anno e che è stata fortemente voluta dalla FIG e dal suo Presidente Franco Chimenti.

Ingresso libero sabato 2 e domenica 3 luglio parco del Valentino dalle ore 11 alle ore 18.