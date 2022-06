Strisce blu a Torino, dall'8 al 20 agosto sospeso il pagamento

Arrivano le vacanze estive e a Torino, come di consueto, sarà sospeso il pagamento delle strisce blu. Da lunedì 8 a sabato 20 agosto 2022 si potrà parcheggiare gratuitamente nel centro città, alla Gran Madre, a San Salvario, Vanchiglia, Cit Turin, San Donato, Crocetta e in tutti i quartieri dove la sosta è a pagamento.

Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 6 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi già a partire dal 22 agosto. Nello stesso periodo resteranno a pagamento i parcheggi con barriera e in struttura.