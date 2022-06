Camera: giovedì 30 giugno doppia inaugurazione di mostre estive

Giovedì 30 giugno, alle ore 18, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia inaugura due mostre del progetto speciale “Futures moves to Piazza Carlina”, un nuovo programma di CAMERA per la promozione della giovane fotografia italiana, un ciclo di esposizioni personali dedicato all’opera dei talenti selezionati, nel 2020, dall’istituzione torinese nell’ambito del programma europeo Futures Photography. Queste mostre, curate da Giangavino Pazzola, sono ospitate negli showroom di Maradeiboschi e VANNI, in Piazza Carlina a Torino, per l’occasione partner e sostenitori del progetto.