Condizionatore portatile senza tubo: esiste davvero?

Il sogno di chi non vuole fare lavori strutturali a casa è il condizionatore portatile senza tubo, ma esiste davvero? In realtà, quello che ci somiglia di più è il raffreddatore portatile, che utilizza acqua fredda per raffrescare il tuo ambiente. Si tratta di una soluzione ottimale nei casi in cui si voglia abbassare la temperatura di alcuni gradi. Per un condizionatore vero e proprio, invece, è necessario un tubo per scaricare l'aria calda.

Condizionatore portatile senza tubo: il sogno di chi non può fare installazioni fisse

Quando non è possibile installare dei condizionatori fissi, magari perché siamo in affitto o non vogliamo fare lavori strutturali, l'unica alternativa è il condizionatore portatile. Per questo motivo, nelle nostre case, spesso, c'è un "pinguino", che rende fresche le nostre giornate estive, e che possiamo spostare di stanza in stanza a seconda delle esigenze.

L'unico handicap di questi preziosi apparecchi è il tubo. Infatti, se non possiamo fare un'installazione fissa, probabilmente non possiamo neanche "bucare il vetro", e quindi non ci rimane che tenere la finestra semiaperta per far passare il tubo, "coibentando" lo spazio di dispersione che inevitabilmente si crea, usando strumenti di fortuna.

Il tubo e le sue dispersioni energetiche

Non è una soluzione sostenibile, a livello estetico, ambientale, energetico. Tutto il fresco che il nostro condizionatore portatile fa, viene disperso tramite quegli spiragli. È quindi necessario optare per un bel condizionatore senza tubo.

Esiste davvero il condizionatore portatile senza tubo ? Purtroppo no! Perché l'aria calda deve essere in qualche modo scaricata fuori. Quindi, alcuni optano per dei semplici deumidificatori, ma a volte non sono sufficienti o non servono a quello che cerchiamo.

Il vero sostituto al condizionatore senza tubo: il raffreddatore portatile

Un'idea può essere optare per un raffreddatore portatile. Non ha bisogno di nessun tubo, ed esteticamente assomiglia ad un condizionatore portatile, come ingombro e come forma, ma può abbassare la temperatura di massimo tre gradi. Non usa un liquido refrigerante, ma dell'acqua fredda.

Raffreddatore portatili: i migliori e una soluzione casalinga

Le migliori alternative sono:

TROTEC Aircooler

Amazon Basics

ELANKET

ECO-DE

EVAPOLAR evaCHILL

PRO BREEZE

ARCTIC AIR

Se il budget a disposizione è basso, si può optare per un'opzione casereccia: basta mettere alcune bottiglie d'acqua nel freezer e poi posizionarle davanti ad un ventilatore acceso. Certo non è una soluzione "professionale", ma permette di addormentarsi al fresco.