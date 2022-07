Elettrodomestici online: trend di vendite positivo per i condizionatori

Gli elettrodomestici sono senza dubbio tra i prodotti più richiesti sui canali di vendita online.

Si tratta di una categoria merceologica da sempre protagonista nell’ambito del mercato e-commerce, a cui ha ulteriormente giovato l’accelerazione della trasformazione digitale che si è verificata negli ultimi anni a causa della pandemia.

In particolare, è interessante notare come tra gli elettrodomestici più venduti online vi siano attualmente i condizionatori, a cui gli utenti guardano soprattutto per l’interessante rapporto qualità-prezzo proposto dai migliori siti specializzati.

Condizionatori: gli elementi da valutare in fase di scelta

Prima di scegliere il condizionatore ideale, occorre decidere quindi la modalità che si predilige: per molti è sufficiente che eroghi aria fresca o aria calda, ma la maggior parte dei dispositivi moderni è in grado di generare entrambe e persino di entrare in modalità deumidificazione per le estati più umide.

La classe A, per avere il risparmio energetico più idoneo, è pressoché prioritaria, anche se meglio ancora sono le classi A+ e superiori. A livello di potenza, e quindi di BTU, sia che si tratti di un mono-split che di un multi-split, sarà consigliabile verificare con l'aiuto del venditore, se possibile, quello più idoneo. Con 9 mila BTU si può sopperire alle esigenze di aree di circa 20 metri quadri o poco più, mentre con 40 metri quadri si renderà necessario almeno un 12 mila BTU.

L’inverter è la tecnologia che consente al condizionatore di lavorare al regime minimo possibile, diminuendo la potenza quando si sia raggiunta la temperatura impostata. Infine, i migliori condizionatori hanno al loro interno anche la tecnologia a pompa di calore, il sistema aria-aria che riscalda quella prelevata dall'esterno, riversandola nell'ambiente in inverno, e preleva quella interna in estate per produrne di fresca.



Condizionatori: quali sono gli optional più ricercati online?

Tra gli optional più importanti nei condizionatori moderni vi è senz'altro la possibilità di programmare accensione, spegnimento e funzionalità diverse nell'arco della giornata.

Talvolta, oltre che con il classico telecomando, tali input possono essere dati anche per mezzo della più recente domotica, grazie a sistemi wi-fi che dialogano con altri dispositivi a comandi vocali e non.

La funzione on/off, invece, consente di portare il condizionatore a spegnersi quando la temperatura raggiunta è quella desiderata e a riaccendersi se questa si modifica. I consumi potrebbero essere più alti, ma di certo si tratta di una modalità automatica spesso scelta dai consumatori per praticità.

I filtri di nuova generazione, poi, sono in grado di trattenere polvere, allergeni e muffe. Sono spesso realizzati con carboni attivi, si rimuovono facilmente per la pulizia o presentano persino la funzione Auto Clean che elimina i cattivi odori o eventuali batteri. Spesso sono addirittura presenti componenti aromatiche.

Nonostante la silenziosità ormai piuttosto diffusa già di base, i condizionatori possono avvalersi anche della funzione Sleep per un riposo notturno migliore, anche con temperatura che si modifica ogni ora. Oppure di quella Turbo, per lavorare a pieno regime al fine di riscaldare o raffrescare rapidamente una stanza.

Il riavvio automatico consente al condizionatore di riprendere a funzionare senza input qualora ci sia stata un'interruzione momentanea della corrente elettrica, mentre la regolazione delle alette permette di regolare il flusso d'aria in ogni direzione ed evitare sgradevoli getti diretti.