Negozi in crisi, è allarme desertificazione. Coppa (Ascom): "Affittiamoli per eventi come Salone del Libro o Artissima"

"Rischio desertificazione sempre maggiore"

" C'è un'emergenza crescente di desertificazione in molti quartieri della città - ammonisce Coppa - e non solo in periferia, ma anche nelle zone più centrali. Questo porta abbandono e degrado, oltre che essere un effetto della crisi economica ".

Cambiare la destinazione d'uso dei negozi di vicinato

"Non siamo d'accordo alla riconversione dei negozi in garage o abitazioni - dice Coppa - Anzi, la nostra idea è usare gli spazi sfitti per eventi legati a Salone del Libro, per la presentazione di un volume, o Artissima, fino al Salone del Gusto dove ci potrebbero essere spazi per aziende e prodotti tipici attirate da affitti brevi".