"RIVERberi" all'Imbarco Perosino: parte la prima stagione del mini-festival di musica indipendente torinese

Sarà domenica 3 Luglio il mini-festival che chiuderà la prima stagione di RIVERberi, nuovo format di musica indipendente torinese targato Atomo Promotion nato da un’idea di Ivan Lionetti e Vittorio Giorcelli.

La rassegna, partita nel Dicembre 2021, ha visto passare ben 15 progetti musicali in cinque diverse serate che hanno avuto luogo nella splendida cornice dell’Imbarco Perosino, nel Parco Del Valentino a Torino.

A partire dalle 18 inizieranno i concerti degli undici artisti che suoneranno le proprie canzoni in forma acustica, con molti dei protagonisti della rassegna e alcuni ospiti. Si esibiranno: Protto, Leandro, Ella, Tasso, Vike, Fau$ia, Boogie Bombers, Mitcho, The Spell Of Ducks, Vins e Francesca English. Presente domenica con i propri progetti, come agli appuntamenti passati, l’Officina Editoriale Morsi.

Una realtà dell'editoria indipendente nata con l'obiettivo di unire realtà artistiche e culturali per creare progetti appartenenti al mondo dell’editoria militante, offrendo uno sguardo radicale su politica, cultura e società attraverso mezzi di comunicazione artistica. Una grande festa a supporto della scena indipendente e della musica originale, che ritrova finalmente respiro dopo due anni di stop in uno degli imbarchi più antichi della città, dove si condividono storie e si ascolta musica nella sua forma più sincera.