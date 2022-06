Offtopic, la start up di Torino specializzata nella federa in seta

Federe, lenzuola, mascherine, kimono e tanti altri prodotti al 100% in seta naturale, sono l’idea green della start up chivassese Offtopic. L'azienda, avviata in piena emergenza sanitaria da Mauro e Roberto Piras, giovani imprenditori di Chivasso, propone diversi prodotti in pura seta di gelso per la cura e il benessere del corpo. La seta, filata dal bruco della falena del gelso, è una fibra unica nel suo genere e le sue qualità naturali la rendono un prodotto di lusso eccezionale. Originaria della Cina, è nota da 3000 anni. La seta viene utilizzata sotto forma di fili per cucire o ricamare di varie dimensioni, nelle passamanerie per la realizzazione di nastri, cordoncini, trecce, frange oltre che nella fabbricazione di tessuti per vari usi: lingerie, corsetteria, cucito e haute couture (abiti, fodere, giacche, giubbotti... ), tessuti per tappezzeria, tessuti per ombrelli, ornamenti per chiese e molto altro. Oggi porremo l'accento su uno dei prodotti di punta dell'azienda torinese, la FEDERA IN SETA, un oggetto di lusso di grande attualità, indispensabile per aver cura dei propri capelli e della propria pelle quando si dorme.

Perché usare una federa di seta?

Le fibre di seta sono ricche di proteine ​​e aminoacidi (non meno di 18!), che consentono un ottimo mantenimento dell'idratazione cutanea e stimolano la produzione di collagene. La nostra pelle infatti, si rigenera soprattutto di notte. Anche la seta contribuisce efficacemente al suo mantenimento in buona salute. Gli stessi effetti idratanti si vedono sui capelli, che risulteranno più lucenti al mattino. La seta limita la rottura, i grovigli, la caduta dei capelli, l'elettricità statica e mantiene i capelli morbidi e lisci. Consigliata per pelli sensibili, la seta è antibatterica. I suoi enzimi limitano la comparsa di rughe, acne, eczemi e imperfezioni di ogni tipo. Anche ipoallergenica, è ideale per gli asmatici e gli allergici agli acari della polvere. A differenza delle federe in cotone, la seta non assorbe liquidi o creme da notte. Il materiale ultra liscio e flessibile, limita la comparsa delle rughe o pieghe da sonno. Come ultima caratteristica, la seta rende più facile addormentarsi perché regola la temperatura corporea e ti mantiene fresco tutto il tempo! Al contrario, in inverno, ti tiene caldo e regola il calore naturale del corpo per tutta la notte. Una volta provata, la federa in seta diventa rapidamente una preziosa alleata per la cura e il benessere del nostro corpo. Nonostante la sua reputazione di prodotto di lusso, la seta è di facile manutenzione e si lava molto bene in lavatrice a 30 gradi.

Offtopic, una start up che esalta i benefici della seta

Partendo dalla federa di seta, Offtopic ha sviluppato una linea di accessori e prodotti in seta per prendersi completamente cura della bellezza e della salute di pelle e capelli. Si sono aggiunti infatti nell’arco di poco tempo gli elastici per capelli, i cosiddetti “Scrunchies”, tornati di moda dagli anni ’90, le mascherine per dormire, che danno effetto oscurante al 100% e migliorano la qualità del riposo prendendosi cura del contorno occhi, ma anche le lenzuola, fasce per i capelli e prodotti in seta grezza, come guanti sfoglianti e turbanti asciuga capelli, che hanno benefici migliori rispetto alla microfibra. Offtopic si presenta come novità sul mercato italiano, che fino ad ora non conosceva realtà dedicate interamente al commercio di prodotti in seta, per la cura dei capelli e della pelle. Inoltre, pone particolare attenzione all’ecosostenibilità dei prodotti, infatti, dal prodotto stesso al packaging, tutto è realizzato secondo i più alti criteri di sostenibilità.

Per Offtopic un futuro ricco di sorprese

Visto il successo ottenuto dalla start up chivassese con le federe e gli altri prodotti menzionati nell'articolo, tra le prossime novità, il lancio del kimono per l’estate 2022. L’azienda però non si ferma qui, infatti, dopo aver consolidato il mercato italiano, aumentando il numero di negozi partner come bio profumerie e parrucchieri, cercherà di dare uno sguardo anche all'estero per proporre un Made in Italy di qualità dedicato alla seta..