Città in Danza, l'omaggio finale alla XXV edizione della rassegna Uisp

Città in Danza® è la manifestazione nazionale UISP dedicata alla danza che si articola in un circuito di manifestazioni territoriali, nelle quali vengono selezionate coreografie, che parteciperanno alla rassegna finale, che nel 2022 è stata assegnata a Torino ed è organizzata dalla UISP nazionale SDA Danza.

La finale non è un traguardo come si potrebbe pensare, ma uno stimolo per rendere possibili i sogni di chi si è avvicinato alla danza, sin da piccolo, strumento educativo che aiuta a crescere bene da un punto di vista fisico, mentale e affettivo.

L’impegno della UISP per la diffusione della danza per tutti risale agli anni '60 e gli obiettivi sono rivolti all'educazione del corpo, al benessere, alla salute, ma soprattutto alla "cultura della danza" intesa come la possibilità di coltivare una passione, un amore, un'arte, anche agli esclusi della danza per età, condizioni sociali e/o fisiche per diventare future "etoile".