Torino lucida il suo gioiello nascosto: il design "vale" 2.500 posti di lavoro

I numeri parlano di almeno 5.300 posti di lavoro l egati a questo settore in Piemonte, con 2616 realtà economiche e uno zoccolo duro di specialisti (definiti "core design") che al 70% orbita su Torino città, dove i lavoratori sono almeno 2.500. Le radici e la tradizione sono ovviamente Pininfarina e Giugiaro-Italdesign, ma c'è molto di più. Tanti sono i freelance (72%). Il fatturato nel 2020 è stimato sui 376 milioni, mentre in tutto il Piemonte sale oltre quota 423 milioni.

Ma si contano almeno 992 imprese "design driven" che pur non avendo il design come attività principale ne sono comunque influenzati fortemente. Dall'automotive al cibo. Da Alessi a Bulgari, passando per Fca (oggi Stellantis) e Lavazza. Solo per citarne alcune.