Api, apicoltura e biodiversità: ospiti speciali quest'anno a Petsfestival

Continua la marcia di avvicinamento alla nona edizione di Petsfestival e si evince sempre più chiaramente la scelta green del più grande evento allpet d’Italia. Recentemente è stato infatti presentato un nuovo argomento che troverà posto all’interno dei 25.000 mq. del padiglione che ospiterà l’evento in programma il 15/16 ottobre a Cremona Fiere. E parliamo di un argomento quanto mai sentito e apprezzato da tutti: le api.

Petsfestival ha infatti annunciato in un post – che ha avuto tra l’altro un enorme successo – l’area api, non senza citare alcune curiosità su questi fantastici insetti ignote a molti. Quali? Vediamone alcune insieme.

Sapevate che possono battere le ali anche 240 volte al secondo? E che possono convivere anche in 50.000 insieme in un alveare senza bisogno di riunioni di condominio? E che si trasmettono informazioni su fonti di cibo e acqua senza bisogno di un navigatore? Proprio così.

Questo e molto altro sono le api: insostituibili, fantastiche, inimitabili api. Le api sono un mondo anzi un universo a parte e apportano grandi benefici per il nostro ecosistema come forse nessun altro animale.

A Petsfestival quest’anno le conosceremo meglio e più da vicino, scopriremo l’apicoltura familiare e cercheremo di capire in concreto come poter aiutare questi fenomeni della natura ad esempio conoscendo da vicino le piante e i fiori che preferiscono e che privilegiano per il loro nutrimento e che puoi tenere sul tuo balcone o nel tuo giardino. Insieme agli amici di W.B.A. (WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION) ti attende un programma fantastico: relazioni, incontri, attrezzature e molto altro ancora per aiutarti a capire un fenomeno volante e millenario: l’ape.

E così, in attesa di conoscere il programma completo 2022, ecco un’anteprima apprezzata da tutti e che si preannuncia come un must della prossima edizione.