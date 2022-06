Bardonecchia dal 3 luglio ospita la mostra fotografica "Tutti c'entrano", progetto di Casa Mistral – Fondazione Time2 realizzato da C’Entro.

L'inaugurazione è prevista alle ore 18 di domenica, poi l'appuntamento proseguirà fino al 14 luglio al Palazzo delle Feste dalle 16.30 alle 19.

"La mostra fotografica ad ingresso libero, patrocinata dalle Amministrazioni Comunali di Oulx e di Bardonecchia, è il risultato di un anno di esperienze. Esperienze che noi ragazzi e ragazze di C'entro abbiamo vissuto attraverso il mirino delle nostre macchine fotografiche, ma non solo; le abbiamo vissute in prima persona come volontari di Fondazione Time2, mettendo il cuore in ogni attività e coltivando amicizie grazie allo sport e al divertimento. Con le nostre fotografie vogliamo trasmettere i valori dell’amicizia e dell’inclusione e le emozioni provate durante questo ultimo anno”, spiegano gli organizzatori.