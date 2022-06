Azienda Zero, Magliano: "I nostri dubbi potranno essere fugati solo dai risultati"

"Sarà da domani operativa l'Azienda Zero, con una lunga serie di compiti e funzioni: non abbiamo mai nascosto, in Consiglio Regionale, le nostre perplessità relative a questa nuova struttura" sottolinea Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte.

"L'Azienda Zero sarà utile per ridurre le liste d'attesa? Aiuterà a valorizzare finalmente le tante eccellenze della Sanità piemontese? Rappresenterà un miglioramento - in termini di efficacia e accessibilità dei servizi - per chi ha una malattia rara o una fragilità psichica? Varrà a ridurre i flussi del turismo sanitario, attualmente rilevantissimi dal Piemonte verso altre Regioni? Riuscirà a valorizzare l'apporto convenzionato del Settore Privato? Su questi parametri e sui risultati ottenuti valuteremo questa novità. L'attenzione dei Moderati sarà massima e valuteremo costantemente l'andamento del nuovo modello di organizzazione, pronti a chiedere conto alla Giunta delle eventuali criticità".