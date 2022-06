Intelligenza Artificiale Torino, nominato il Comitato del centro automotive e aerospazio

L'organo avrà ora il compito di predisporre, entro settembre, lo schema di Statuto della Fondazione che darà vita concretamente al Centro per l’intelligenza artificiale di Torino, che avrà un budget annuale di 20 milioni di euro. Non sarà I3A come se l'erano immaginata il governo Conte e Chiara Appendino, ma dopo mesi di stallo, voci e smentite arriva un punto fermo.

Cirio e Lo Russo: "Al via fase operativa"

"Un passo avanti importante" lo definiscono Cirio e Lo Russo che "sblocca e avvia la fase operativa per la costituzione del nuovo Centro, che sarà punto di riferimento nazionale per settori come l’automotive e l’aerospazio strategici e che rappresentano una delle eccellenze produttive di Torino e del Piemonte”.