Nice Festival Chieri, la prima edizione si chiude con l'omaggio a Don Bosco del funambolo Andrea Loreni

Dopo il successo dello scorso week end, domenica 3 luglio si terrà la giornata conclusiva della prima edizione del Nice Festival Chieri, festival di circo contemporaneo che fa parte della rete di festival organizzata dal centro di produzione blucinQue/Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. Ospite d’eccezione: il funambolo Andrea Loreni. Tutti gli spettacoli in programma sono a ingresso gratuito, con lo scopo di diffondere la cultura del circo contemporaneo e avvicinare sempre più nuovi pubblici a questa arte. Fil rouge della prima edizione del Nice Festival Chieri: la musica.

Il centro di produzione grazie alla rete di partenariato avviata con i Comuni di Chieri, Grugliasco, Moncalieri, Settimo Torinese e Torino porta, nel corso del 2022, festival di innovazione chiamati Nice su ognuno di questi territori che rientrano nella Città Metropolitana. Ha preceduto quello di Chieri, il Nice Festival di Settimo Torinese dal 17 al 22 maggio mentre a distanza di pochissimi giorni e parzialmente intrecciandosi, sul territorio di Grugliasco, dal 1 al 9 luglio, è previsto il festival Sul Filo del Circo, giunto alla sua ventesima edizione. Seguirà in autunno il Nice festival di Torino, previsto dal 26 al 30 ottobre presso il teatro Café Müller e il teatro Colosseo, mentre a Moncalieri è in fase di definizione, nella seconda parte dell’anno, una programmazione sul solco delle iniziative degli ultimi anni.

La giornata di spettacoli si apre con Giro della piazza di Madame Rebinè, una commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente che nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico. Chi sarà il vincitore di un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto sbocciare grandi campioni? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Non resta che scendere in piazza Cavour alle 16:30 e fare il tifo per il proprio preferito.

Alle 18:00 tutti con il naso all’insù per la camminata su filo teso che Andrea Loreni, unico funambolo in Italia specializzato nelle traversate a grandi altezze, compirà in piazza Cavour in omaggio alla figura di Don Bosco, anche lui equilibrista: Andrea dovrà percorrere 70 metri di cavo d’acciaio, ad un’altezza media di 25 metri dal suolo: il tutto sarà reso più complicato dall’inclinazione del cavo. Laureato in filosofia teoretica, Andrea si dedica alle camminate a grandi altezze dal 2006: da allora l’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti ha avvicinato Loreni alla pratica della meditazione Zen. In ogni sua performance il funambolo dei record unisce lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale.

Un concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o uno spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica? Clown in libertà di Teatro Necessario aprirà, nel segno della musica – fil rouge del festival -, un momento di allegria collettiva in piazza Umberto I alle ore 19:00: tre simpatici e talentuosi clown, felici di avere un pubblico a loro completa disposizione, cercheranno di allestire uno spettacolo per divertire e conquistare gli astanti tra sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria, evoluzioni e piramidi.

All’insegna delle risate anche l’ultimo spettacolo in programma, Paccottiglia Deluxe di Compagnia Circo Pacco alle 20:30 in piazza Cavour. Frank Duro & Gustavo Leumann rifiutati dal Nouveau Cirque e radiati dal circo classico, tenteranno di allestire il loro spettacolo, cercando di guadagnarsi il centro della scena in una visual comedy irriverente e dissacrante fra clownerie, teatro fisico, magia comica, giocoleria, trasformismo e acrobatica eccentrica.