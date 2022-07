Nasce il coordinamento Torino Ovest dei Verdi Europa Verde

Mariella Grisà, CoPortavoce Regionale, ha illustrato così il progetto: “Storicamente i Verdi della zona ovest di Torino sono stati un punto di riferimento per le politiche sulle tematiche ambientali, sociali e dei diritti civili, ed è per questo che con i Portavoce di Torino Metropoli e in accordo con l’esecutivo regionale del Piemonte abbiamo proposto la nascita di un coordinamento politico della zona ovest aperto a tutte le esperienze, associazioni e realtà territoriali, per poter mettere in rete le competenze maturate e condividere gli obiettivi comuni che coinvolgono le nostre comunità in una logica inclusiva e “circolare “ che preveda l’organizzazione di iniziative e momenti di elaborazione comune, di proposte e idee, incrementando il dialogo con quelle parti della società che faticano a trovare una rappresentanza politica in cui riconoscersi”.

Per Vito Rosiello, storico Verde di Rivoli è fondamentale “essere consapevoli di quanto la città che oggi contribuiamo a costruire, le infrastrutture che scegliamo, influenzino la forma del nostro futuro. La città è un organismo vivo e in evoluzione, perché lo sono le persone che la abitano. Dobbiamo sentirci protagonisti della nostra città, perché lo siamo. Perché la soddisfazione che proveremo nel percorrere le strade di Collegno Grugliasco, Rivoli, Beinasco e Venaria del futuro venga dalla partecipazione che ci mettiamo adesso”.