Piazza Baldissera, inferno di smog: traffico in tilt e lunghe code

Lunghe code per entrare in città

Non c’è pace per chi transita da piazza Baldissera. Anche questa mattina infatti, il traffico è di nuovo andato in tilt a causa delle troppe auto presenti nello snodo tra i corsi Principe Oddone, Venezia, Mortara e Vigevano. Un lungo serpentone di vetture in ingresso in città ha infatti letteralmente paralizzato tutta l’area.

Con passante corso Grosseto più auto

Una situazione nota, che sembra essere irrisolvibile almeno nel breve. Anzi, potrebbe anche peggiorare, visto che l’apertura del passante di corso Grosseto porterà ancora più auto in piazza Baldissera.

Ventra: "Da mesi aspettiamo risposta dal Comune"

“È da mesi che sono state depositate delle interpellanze art. 45 indirizzate al Comune, chiedendo che futuro avrebbe avuto quella piazza e che intenzioni aveva l'attuale amministrazione: ad oggi non è arrivata alcuna risposta. Cogliamo l'occasione per sollecitare il Comune a darci una risposta, qualora sia in grado di darla” commenta polemica Carmela Ventra, coordinatrice al Lavoro e alle Attività Produttive della Circoscrizione 5, che già in passato, da cittadina, si era resa protagonista di petizioni per chiedere all’amministrazione Appendino di risolvere il problema.

Un problema che, dopo anni, continua ad accompagnare le mattinate e le serate dei residenti: nelle ore di punta, piazza Baldissera si trasforma in un inferno di smog.