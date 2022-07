Sessant'anni senza Marilyn: a Stupinigi, la mostra che celebra la vita e gli amori della diva

La selezione più ampia mai esposta di fotografie realizzate da Shaw all'attrice per commemorare i sessant’anni della sua morte: scatti sia in bianco e nero che a colori, nel suo privato e nel backstage dei suoi film di maggior successo.

Non mancano ovviamente le fotografie iconiche dal set di “Quando la moglie è in vacanza” in cui l’aria proveniente dalle grate della metropolitana di New York solleva la gonna dell’abito bianco di Marilyn scoprendone le gambe.