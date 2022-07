Svolta rosa a Rivoli, Manuela Enrici nuovo Comandante della Polizia Municipale

E' partito l’incarico conferito al nuovo Comandante Manuela Enrici ed al suo Vice Augusto Dilonardo. Per la prima volta Rivoli ha una donna al comando della polizia locale.

La Enrici succede al Comandante Marco Lauria, che dopo aver vinto il concorso è andato a guidare la municipale di Chivasso. Manuela Enrici, che fino a poche settimane fa era la vice comandante, aveva iniziato la carriera nella municipale di Rivoli nel 1993 con la qualifica di agente.

Nel 2006 era diventata Ispettore e Vice Commissario. Nel 2020 era divenuta Commissario di polizia locale per passare poco dopo, nell'aprile dello stesso anno, a Vice Comandante.

"Come Amministrazione abbiamo sempre sostenuto che le pari opportunità dovessero essere atti concreti e non solo parole sbandierate per consensi. In questi tre anni diverse volte abbiamo nominato e scelto donne, consapevoli che ci si debba sempre basare su requisiti e non su identità di genere. C’è molta strada ancora da fare per abbattere le discriminazioni. Speriamo che questo punto di partenza serva a dare più coraggio alle tante donne meritevoli che spesso rinunciano a provare a candidarsi in ruoli di rilievo. Auguro, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, un buon lavoro a Manuela Enrici e ad Augusto Dilonardo", il commento del Sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli.