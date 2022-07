Maltempo, si stacca il tetto di una palazzina di tre piani, un albero crolla su un'auto e una casa: notte di interventi per i vigili del fuoco

Doppio intervento nel corso della notte da parte dei vigili del fuoco di Torino. L'allarme è scattato per motivi legati al maltempo e in particolare la richiesta di aiuto è arrivata da Rivarolo Canavese e da Oglianico.



Nel primo caso, pochi minuti prima di mezzanotte, gli uomini dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Gozzano 23, a seguito del distacco del tetto in lamiera di una palazzina di tre piani, per una superficie complessiva di 200 metri quadri. Non sono rimaste coinvolte persone nell'incidente.



Sono stati invece degli alberi a cadere su una macchina e sul tetto di una casa a Oglianico, in corso Vittorio Emanuele 37. Anche in questo caso, fortunatamente, non sono rimaste coinvolte persone.