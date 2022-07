Una funicolare per collegare il Monte dei Cappuccini. Purchia: "Ipotesi. Diminuirebbe il traffico"

Una funicolare, un ascensore o una lunga scala mobile per collegare corso Moncalieri con il Monte dei Cappuccini . A rilanciare l'idea è l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia , rispondendo ad un'interpellanza del capogruppo del M5S Andrea Russi . L'esponente della giunta ha spiegato che al momento si tratta di " un'ipotesi di lavoro in fase iniziale ", ma anche la Soprintendenza si era espressa favorevolmente.

" L'infrastruttura - ha spiegato Purchia - avrebbe conseguenze positive anche sulla circolazione veicolare. La maggior parte delle persone raggiunge oggi il Monte dei Cappuccini con mezzi propri perché si è costretti a percorrere tratti di strada in salita molto trafficati, tra auto in divieto di sosta e la scarsità di parcheggi: fattori che rendono poco piacevole l'esperienza della salita, la permanenza sulla piazza panoramica e l'ingresso al Museo della Montagna oggi poco inclusivo ".

E per favorire l'accesso all'istituzione culturale Purchia, insieme al collega Tresso, sta facendo degli approfondimenti per ripensare l'accessibilità del bosco, ristudiarne l'arredo e riprenderne la manutenzione, ritracciare i sentieri e dotarli di segnaletica, riaprire la grande porzione di bosco chiusa al pubblico.

Per quanto riguarda il finanziamento per realizzare l'ascensore-funicolare, l'assessore alla Cultura ha spiegato che insieme ai colleghi Tresso e Mazzoleni sta valutando di " ipotizzare la costruzione di un partenariato transfrontaliero per studiare e sviluppare la progettazione tecnico-economica preliminare e di fattibilità delle diverse alternative per il collegamento dei Monte dei Cappuccini ".

Critico il capogruppo del M5S Andrea Russi che, ricordando come sia stata lanciata una petizione da oltre 400 firme per dire no al progetto della funicolare, chiede di "non devastare il Monte dei Cappuccini". "Lì c'è un bosco e tale deve rimanere: in questa fase questo progetto rappresenta una follia economica", ha concluso.