Flowers Festival: Gemitaiz domani in concerto

Domani sera, mercoledì 6 luglio, alle ore 21, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, salirà sul palco Gemitaiz, per l’ottavo appuntamento di Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il patrocino del Ministero per la Cultura, con il sostegno di Città di Collegno, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte e con il contributo di Iren Sustainability Partner.

Dopo una lunga attesa, Gemitaiz è pronto a tornare live con l’Eclissi Summer tour 2022. “Eclissi” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) è il nuovo album del rapper, che nella sua prima settimana ha esordito alla #1 della classifica Top Album FIMI. Il nuovo progetto discografico dell’artista, disponibile su tutte le piattaforme e nei diversi formati, ha da subito riscosso un grande successo e, già nelle prime 24 ore, contava già tutte le tracce nella Chart Top 50 Italia di Spotify. Accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T, il live sarà l’occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo “Eclissi” e quelli contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, “Qvc – quello che vi consiglio vol. 9”.

Il festival continua con MANUEL AGNELLI (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.