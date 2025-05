Orchestra Filarmonica: al Conservatorio Verdi di Torino il concerto Vento tra i capelli

È musica che emoziona e scompiglia l’anima quella protagonista del concerto «Vento tra i capelli», in programma martedì 13 maggio, alle ore 21, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Sul palco, per il settimo appuntamento della Stagione One Way Together, saliranno i Fiati dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Cresciuti in seno alla formazione principale, hanno nel tempo raggiunto una propria autonomia, in modo simmetrico rispetto al gruppo degli Archi. Sotto la guida di Giampaolo Pretto, si sono avviati lungo un percorso di affascinanti esplorazioni musicali. Pretto, che di OFT è anche direttore musicale, nel concerto di maggio salirà sul palco nel doppio ruolo di flautista e di concertatore.



In programma due opere magistrali, che segnano l’incontro tra due grandi compositori del repertorio classico, Richard Strauss e Wolfgang Amadeus Mozart, e che coniugano l'eleganza della musica da camera con una potenza che solo gli strumenti a fiato sanno offrire.



