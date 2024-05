Scontro tra auto e camion sulla Torino - Pinerolo, cinque coinvolti: traffico rallentato

Incidente questa mattina all'altezza dello svincolo Drosso lungo il raccordo Torino - Pinerolo in direzione Torino.



Nello scontro sono stati coinvolti due veicoli, un autocarro e un autovettura.



Su quest'ultima viaggiavano quattro persone, tutte attualmente sottoposte a cure da parte di 118, ma di cui non si conoscono attualmente né generalità né condizioni.



L'incidente sta provocando rallentamenti sul raccordo in questi minuti.