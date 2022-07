Carmagnola, Piazza Ragazzabile si conferma un grande successo: 80 i partecipanti

Sta giungendo alla conclusione a Carmagnola il progetto “Piazza Ragazzabile” che quest’anno ha visto la partecipazione di 80 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

I ragazzi hanno svolto, nelle prime 3 giornate, una sessione formativa di educazione stradale, educazione all’uso del monopattino, in collaborazione con la Polizia Locale, di sicurezza online, in collaborazione con il Centro Competenze Carmagnola, e la ciclofficina in collaborazione con Cicli Groppo.

La Banca dei Territori del Monviso ha fornito gadget a tutti i partecipanti, mentre il Cisa 31 ha provveduto all’acquisto dei giubbotti catarifrangenti e dei cappellini.

In collaborazione con Legambiente è stato realizzato un lavoro di mappatura di alcune aree verdi cittadine (Piazza Pertini, Via Tumedei Casalis, Via Col di Nava, Via Alba, Via Castagnole, Via Ivrea) e in 3 di queste è stata posizionata una casetta per gli uccellini.

Novità di quest’anno è la festa, organizzata nell’ambito del progetto “Street Art Karma”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Carmagnolese”, che ha visto il coinvolgimento dei partecipanti a Piazza Ragazzabile nell’area riqualificata di Via Tumedei Casalis.

I 6 gruppi, supervisionati dagli educatori della Cooperativa Oltre la Siepe, sono intervenuti in diverse zone della città, sia nel centro che in alcune frazioni (Salsasio, San Bernardo) portando note di colore insieme a manutenzione di panchine e recinzioni.

Due gruppi di ragazzi/e, supportati dalle GIAV, hanno provveduto alla manutenzione del Parco del Gerbasso e alla realizzazione del canneto nei pressi dell’osservatorio, in collaborazione con il Parco del Po.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Carmagnola, Massimiliano Pampaloni, dichiara: “Il laboratorio anche quest’anno si conferma una buona proposta educativa per una fascia d’età non coinvolta in altri progetti estivi. Molti genitori hanno sottolineato come questa esperienza favorisca in maniera positiva la socializzazione e la creazione di rapporti amicali”.

Particolare attenzione è dedicata alle pari opportunità, alla sperimentazione della manualità e al rispetto per l’ambiente, anche attraverso gli spostamenti che avvengono rigorosamente in bicicletta.

Anche quest’anno si conferma la collaborazione con diversi istituti scolastici come il Bobbio, il Baldessano-Roccati, l’Ancina, che riconoscono il percorso di Piazza Ragazzabile come tirocinio formativo e con l’Istituto “Velso Mucci” di Bra che vede gli studenti dell’istituto grafico collaborare per la realizzazione dei murales.