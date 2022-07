Botox per capelli: tutto quello che c’è da sapere sul trattamento del momento

Al giorno d’oggi sono moltissimi gli stress a cui vengono sottoposti i capelli, che si presentano spesso sfibrati, secchi e spenti. Proprio per questo motivo, i trattamenti specifici dall’azione rimpolpante e ristrutturante sono sempre più richiesti in salone e si rivelano il vero e proprio trend del momento. Botox per capelli e filler capelli sono prodotti che permettono proprio di restituire alla chioma la giusta vitalità, riparandola dall’interno e rigenerandola completamente.

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questi prodotti, che non solo vengono proposti in tutti i migliori saloni ma si possono acquistare anche online sul sito www.maxdimara.com in modo da utilizzarli anche a casa.

Botox e filler per capelli: cosa sono

Il botox ed il filler per capelli sono prodotti specificatamente pensati per rimpolpare la chioma e svolgono un vero e proprio effetto botulino. I principi attivi penetrano infatti in profondità, ristrutturando il capello e rendendolo dunque più forte, ma anche più idratato e morbido. I migliori filler per capelli contengono una sostanza chiave, che è il collagene, in grado di donare alla chioma maggiore volume e corpo. Sono piuttosto semplici da utilizzare e consentono di ottenere dei risultati visibili sin dopo le prime applicazioni.

Come si utilizza il filler per capelli al collagene

Il filler per capelli al collagene viene spesso proposto nei saloni, ma è bene sapere che al giorno d’oggi si possono trovare diversi portali online che oltre a vendere questo genere di prodotti ai professionisti consentono anche ai privati di acquistarli e riceverli direttamente a casa. Considerato che stiamo parlando di un trattamento decisamente semplice da effettuare, si può tranquillamente ordinare e procedere con l’applicazione in totale autonomia. Come si utilizza però nello specifico il botox per capelli al collagene?

Tutto dipende dalla tipologia del prodotto: i più semplici da usare sono quelli in spray, meglio ancora se contenuti in pratiche fialette monouso. In questo caso l’applicazione è davvero semplicissima, in quanto basta spruzzare il prodotto sulla chioma e in modo particolare sulle punte ed il gioco è fatto. Non bisogna fare altro che lasciare agire il botox per alcuni minuti, quindi procedere con lo styling abituale.

A cosa serve il filler o botox per capelli

Il filler per capelli è consigliato a chiunque abbia bisogno di rimpolpare la chioma e in modo particolare a coloro che hanno sottoposto i capelli a trattamenti che potrebbero averli stressati. Parliamo dunque di decolorazioni, stirature, permanenti e via dicendo, ma non solo. In alcuni periodi dell’anno, la chioma appare sfibrata e spenta anche per via dei fattori ambientali che tendono a stressarla. Tra questi troviamo l’inquinamento atmosferico, l’esposizione ai raggi solari, l’utilizzo frequente di piastre ed altri strumenti per lo styling.

In sostanza dunque, il filler per capelli è un trattamento consigliato a tutti perché consente di restituire alla chioma la sua naturale bellezza. Come periodo dell’anno, quello immediatamente successivo all’estate è forse il più consigliato perché con il sole e la salsedine i capelli tendono a rovinarsi parecchio e necessitano di maggior nutrimento.