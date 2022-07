Sanità, il Pd attacca Cirio: "Perdiamo personale, se vinceremo le elezioni invertiremo il trend" [VIDEO]

Sembra essere inarrestabile l’emorragia di medici, infermieri, Oss e personale amministrativo della sanità in Piemonte. A sollevare il problema è il gruppo consiliare del Partito Democratico, che mostrando un grafico con una curva in picchiata tra entrate e uscite, punta il dito contro la Giunta Cirio: “Assunzioni in sanità? Con il centrodestra il trend è sempre negativo”.







Valle contro Cirio: “Continuiamo a perdere personale”

L’accusa mossa dai consiglieri del Pd è supportata da dati che rivelano come dal 2005 a oggi, si siano persi oltre 5.000 risorse all’interno della sanità piemontese. Il confronto presentato è quello tra le giunte Cota, Chiamparino e Cirio. Un trend sempre negativo, con una timida inversione tra il 2016 e il 2019. La pandemia ha poi provocato un’ulteriore diaspora di personale sanitario: “E’ emerso come negli ultimi due anni ci sia un saldo negativo tra assunti a tempo indeterminato (persone in pensione, trasferite, cambiato lavoro o dimesse). Sia nel 2020 che nel 2021 abbiamo perso personale e questo ci preoccupa molto, alla luce della ripresa del Covid e delle liste d’attesa esplose durante la pandemia”, ha affermato Daniele Valle, consigliere regionale del Pd.







Il vice presidente del Consiglio regionale ha poi proseguito: “Le stabilizzazioni annunciate (i 1.200 precari assunti a tempo determinato durante la pandemia che verranno stabilizzati), verranno stabilizzati a metà nel 2022 e metà nel 2023. Sommati tra di loro non saranno sufficienti a recuperare il personale perso nell’ultimo biennio. Inoltre non sappiamo nemmeno quanto personale perderemo nel 2022-2023. Capite bene che la nostra preoccupazione aumenta”.





Il consigliere regionale è un fiume in piena: “In piena pandemia, investire sul personale era importante. Presentarsi sul mercato delle assunzioni con dei contratti a tempo determinato di sei mesi o farlo con contratti a tempo indeterminato, in un momento come la pandemia in cui i medici ce li si strappava tra pubblico e privato o tra regione e regione, faceva davvero la differenza”. “Mi sento di fare un nodo al fazzoletto - ha concluso Valle - Se dovessimo vincere le elezioni del 2024, invertiremo il trend. Non soltanto perché ci crediamo fortemente e ci stiamo lavorando a livello nazionale ma perché il confronto tra legislature Cota, Chiamparino e Cirio lo dice chiaramente”.





Gallo: “Cirio non in grado di programmare assunzioni”

Una posizione ribadita dal presidente del gruppo Pd, Raffaele Gallo: “Cirio deve spiegarci come mai non è stato in grado di programmare assunzioni che consentissero di mantenere almeno il trend che aveva garantito il governo regionale di centrosinistra”. “La sanità - ha proseguito Gallo - si fonda sulla qualità del personale e su coloro che vengono inseriti nei vari settori: oggi abbiamo una sanità decisamente peggiore: i numeri fotografano il fallimento della Giunta Cirio”.

Rossi: “Serve piano assunzioni”

“Al di là dei tanti annunci a cui ci ha abituati questa Giunta, è evidente un dato macroscopico: quando governa il centrosinistra si assume personale, quando governa la destra, non si sostituiscono nemmeno i pensionamenti. L’unico modo per affrontare questa criticità è quello di varare un piano straordinario di assunzioni”, ha affermato Domenico Rossi, vice presidente della Commissione Sanità.