Circoscrizione 3, arrivano gli erogatori d'acqua: passa la mozione di Energie in movimento

Nuovi erogatori in arrivo in circoscrizione 3

La Circoscrizione 3 ha approvato all’unanimità una proposta di mozione, presentata dal Consigliere di Energie in Movimento Federico Chiassa, "chiediamo alla Circoscrizione di installare degli erogatori d'acqua nella sede della Circoscrizione 3, vista la disponibilità della Smat di concederli in comodato d'uso gratuito e continuato", dichiara il Consigliere di Energie in movimento, Federico Chiassa. "Gli erogatori permetterebbero di utilizzare contenitori riutilizzabili, come le borracce, invece delle bottigliette di plastica. Ciò sensibilizzerebbe la cittadinanza sulle tematiche ambientali, oltre a garantire un servizio essenziale tutto l'anno, soprattutto col caldo", aggiunge Chiassa.

“Ringrazio, infine, tutti i Consiglieri e le Consigliere dell’opposizione che hanno firmato e creduto in questa proposta e quelli della maggioranza che hanno deciso di sostenerla”, conclude Chiassa