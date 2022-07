Da oggi tremila giovani in preghiera a Torino con Taizè, ma la guerra ferma oltre settemila ragazzi dell'Est

"Tutto il nostro paese, così come la comunità, - ha commentato la vicesindaca Michela Favaro - hanno bisogno dello spirito di Taizè: con questi 3 giorni partirà da Torino un messaggio di pace e speranza". "Puntiamo molto su questo incontro - ha aggiunto l'Arcivescovo Emerito Cesare Nosiglia, che aveva voluto con forza il 44° Pellegrinaggio nel capoluogo - perché rappresenta un'occasione di accoglienza e conoscenza reciproca di un'Europa, che sentiamo come casa nostra". "Un ringraziamento - ha aggiunto - va a Monsignor Repole che ha rispettato l'impegno preso da me di organizzare l'evento".

Repole: "Sindone per rimettersi in contatto con Gesù"

E sulla contemplazione della Sindone è intervenuto il Vescovo di Torino Roberto Repole. "Può essere l'occasione per i giovani - ha detto - di rimettersi in contatto con qualcosa che richiama Gesù nella storia, che rappresenta un appello per tutti in un'Europa che è stata cristiana ma che rischia di scristianizzarsi". "Quel telo può essere l'occasione per tornare al mistero del male: ora siamo abituati alla sua spettacolarizzazione, pensiamo sia qualcosa che possiamo dominare, ma non è così" ha concluso.