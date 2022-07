Convenzione tra Regione Piemonte e il Comune di Exilles per l’utilizzo del Forte

E’ stata approvata la deliberazione che prevede un accordo tra la Regione Piemonte e il Comune di Exilles per l’utilizzo del Forte quale parte integrante della stagione estiva del Comune per la gestione e organizzazione di eventi e attività a carattere culturale e turistico finalizzati alla fruizione pubblica del bene.

Il forte, di proprietà della Regione Piemonte, già in passato è stato oggetto di accordi tra l’ente regionale e quello comunale per facilitarne proprio la fruizione da parte di cittadini e turisti. Il Comune di Exilles ha manifestato anche per la stagione 2022 la disponibilità a collaborare con la Regione per l’organizzazione di eventi e attività di carattere culturale e turistico. Con questo atto si dà il via alla collaborazione, ottenuta anche l’autorizzazione da parte del Segretariato regionale per il Piemonte del Ministero della Cultura (Aut. ex art. 106 comma 2bis del Codice dei beni culturali), per il suo completo e formale utilizzo.

"Il forte di Exilles – dichiara l’assessore al patrimonio Andrea Tronzano – è un patrimonio piemontese che merita di essere conosciuto e vissuto e questa collaborazione con il Comune serve proprio a questo scopo. Stiamo lavorando anche per avere, di concerto con il Segretariato regionale del Ministero della Cultura, un’autorizzazione pluriennale in modo di poter disporre della stessa struttura su più stagioni per permettere agli organizzatori di lavorare su più anni e rendere ancora più appetibile la fruizione di questo patrimonio".