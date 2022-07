Come vivere un'estate indimenticabile: ecco le 7 migliori mete del Piemonte

Chi ha detto che durante l’estate bisogna per forza andare al mare? L’obiettivo delle vacanze è divertirsi, visitare luoghi mai visti prima e vivere nuove esperienze. Su questo, la regione Piemonte riserva moltissime sorprese. Le mete piemontesi preferite dai turisti in estate sono così tante ed affascinanti, che scegliere quale visitare è piuttosto complicato. Per questo motivo, abbiamo selezionato le 7 migliori destinazioni da visitare in Piemonte durante l’estate 2022. Che il viaggio abbia inizio…

1. Lago di Moncenisio

Se vuoi trascorrere del tempo in tranquillità ed in mezzo alla natura, allora ti consigliamo vivamente di passare almeno una giornata al Lago del Moncenisio. Si tratta di un bacino artificiale che si trova al confine tra Italia e Francia, chiamato così poiché è situato vicino al Colle del Moncenisio. Inoltre, non puoi fare a meno di andare nella località Plan des Fontainettes, dove puoi ammirare una vista sull’intero lago. In questa zona è presente anche una chiesa a forma piramidale, costruita in questo modo per celebrare la campagna militare di Napoleone Bonaparte in Egitto.

2. Saint-Vincent Resort & Casino

La natura è certamente meravigliosa, ma anche il divertimento è fondamentale in una vacanza indimenticabile. Poco distante dal confine tra Valle d’Aosta e Piemonte, si trova il Saint-Vincent Casinò, conosciuto anche come Casinò de la Valée. È uno dei soli quattro casinò presenti in Italia, ed il più vicino alla regione del Piemonte. All’interno si trova anche un Resort dove potrai dormire se desideri passare lì più giorni per visitare l’intera zona.

Vorresti provare il brivido di giocare al casinò e vincere, ma non puoi recarti fisicamente al Saint-Vincent Casino? Fortunatamente c’è una soluzione: il Saint-Vincent è anche uno dei migliori casinò online . Accedendo sul loro sito ufficiale, potrai giocare da qualsiasi dispositivo elettronico connesso ad internet come se fossi seduto al tavolo. Il divertimento è praticamente assicurato ed è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Chissà, magari riuscirai ad incassare una grande vincita…

3. Borgo di Usseaux

Usseaux è una cittadina nei pressi di Torino, al confine con la Francia, situata su una montagna all’interno del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand. Si tratta di uno dei migliori borghi in Italia, un luogo affascinante per coloro che amano visitare i piccoli centri storici. Il borgo è completamente immerso nella natura, in quanto attorno ad esso sono presenti boschi e monti. Per omaggiare la così tanta presenza di verde nella zona, sono stati dipinti ben 40 murales prendendo ispirazione dalla natura stessa. Non si può non rimanere sorpresi dal clima fiabesco di Usseaux!

4. Reggia di Venaria

Per i turisti che preferiscono invece visitare un museo d’arte o ammirare delle straordinarie architetture suggeriamo la Reggia di Venaria , oppure Venaria Reale. È un complesso monumentale che si trova al di fuori della città di Torino, il quale comprende la Reggia Sabauda, i giardini reali, il borgo antico della cittadina ed il Parco La Mandria. L’intera struttura fu progettata dal celebre architetto Amedeo di Castellamonte, per commissione della famiglia dei Savoia tra il 1658 ed il 1679.

Con l’ampliamento e le modifiche apportate successivamente, la Reggia è diventata un simbolo dell’architettura barocca. La visita completa dura circa 3 ore, ed il museo è aperto tutta la settimana ad eccezione del lunedì. Per vivere un’esperienza migliore e comprendere meglio le fantastiche opere presenti nella Reggia è preferibile seguire l’audioguida, in modo da averne una descrizione più dettagliata.

5. Basilica di Superga

Rimanendo sempre in tema monumentale, anche la Basilica di Superga è un ottimo complesso da visitare presso Torino. La leggenda narra che nel 1706, quando il Duca Vittorio Amedeo era impegnato in un conflitto contro l’esercito francese e spagnolo, egli fece una promessa alla Vergine Maria sul Colle Superga: se fosse avesse impedito all’esercito di assediare la città di Torino, avrebbe commissionato la costruzione di una Chiesa in quell’esatto punto.

Come ci conferma la storia, il Duca portò a termine l’impresa e la Basilica di Superga fu inaugurata nel 1731. Da allora veglia su Torino ed i suoi abitanti grazie alla protezione della Madonna. È persino possibile salire sulla cupola alta ben 75 metri, dove c’è una vista meravigliosa sull’intera città.

6. Vigna dei Pastelli

La Vigna dei Pastelli è un vigneto situato nei pressi della città di Asti, precisamente alle porte del borgo di Coazzolo. È un luogo unico e mai visto prima, che riesce ad unire l’arte con il vino. È conosciuto con questo nome poiché, al posto dei tradizionali pali in legno per i filari di viti, sono presenti dei grandi pastelli. L’azienda agricola Anfosso Piercarlo si occupa della cura del vigneto, ed ha reso l’accesso gratuito a tutti i turisti interessati a visitare questa insolita vigna.

7. Parco Naturale delle Alpi Marittime

Il Parco Naturale delle Alpi Marittime ha destato particolare attenzione non solo in Italia, ma in tutta Europa. È l’area protetta più grande del Piemonte, un ottimo luogo da visitare per stare in contatto con la natura in mezzo a boschi, valli ed anche laghi alpini. Inizialmente questa zona era utilizzata come punto di caccia della famiglia Savoia. Non a caso, si possono trovare numerosi animali, ovviamente non aggressivi, durante l’intero tragitto.