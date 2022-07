Bardonecchia, mercoledì incontro con Giannone su “Etica delle responsabilità: le emergenze nell’era digitale”

Mercoledì 13 luglio alle ore 16.30 nella Biblioteca Civica di viale Bramafam 17, è in programma l’incontro culturale, patrocinato dalla Civica Amministrazione, su “Etica delle responsabilità: le emergenze nell’era digitale”.

Relatore Antonino Giannone, professore e ingegnere di origini pugliesi, abituale frequentatore di Bardonecchia, persona di profonda cultura, di grande umanità e di vastissima esperienza manageriale in Italia e all’estero, docente di Leadership ed Etica in Corsi di Laurea Magistrale in Business Management presso la Link Campus University di Roma e di Corsi di Laurea Magistrale di Produzione industriale e innovazione tecnologica presso ICELAB del Politecnico di Torino.

Durante l’incontro presenterà la sua ultima fatica editoriale in lingua inglese: “Digital Age: Leadership, Soft Skills and Ethics for the ruling class” Era digitale: leadership, competenze trasversali per la classe dirigente”, i cui diritti commerciali verranno devoluti a “Special love for children with cancer”, www.specialove.org, associazione no profit statunitense che ogni anno accoglie ed assiste sul piano psicologico, con i loro famigliari, centinaia di pazienti oncologici pediatrici dai 7 ai 17 anni.

Il giorno prima, martedì 12 luglio alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito, piazza mons. Bellando, il professor Antonino Giannone terrà una conferenza su “Etica della Responsabilità e Leadership: orientamenti, dopo la pandemia COVID 19 e la guerra in Ucraina” con la presentazione del suo libro.