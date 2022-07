Assunzioni nella sanità, Icardi contro il Pd: “Dati non veri, in pandemia era impossibile fare i concorsi”

E’ scontro sulle assunzioni dei medici e degli infermieri tra l’assessore alla Sanità Luigi Icardi e il Partito Democratico. Dopo le accuse del gruppo dem, che aveva presentato dati che certificavano un trend negativo in termini di assunzioni, non si è fatta attendere la risposta dell’assessore, che ha smentito a sua volta la ricostruzione fatta da chi siede nei banchi dell’opposizione.

“I dati vanno letti in modo corretto: non si è tenuto conto delle oltre 5.000 assunzioni a tempo determinato del Covid, delle 1.137 stabilizzazioni previste” ha attaccato Icardi. L’assessore si è poi difeso, ricordando il contesto che ha fortemente limitato nuovi ingressi: “Abbiamo dovuto fare assunzioni a tempo determinato perché in pandemia non era possibile fare i concorsi”.

“I dati del Pd? Vanno letti correttamente: con numeri alla mano, dimostrerò che la realtà non è quella da loro rappresentata”, ha concluso Icardi.

