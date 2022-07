Omicidio in piazza della Vittoria: ucciso all'alba un uomo di 56 anni, fermato un ventenne

E' successo tutto intorno alle 5 di mattina, all'alba di domenica, nelle strade di Borgo Vittoria. Un uomo di 56 anni è stato colpito e ucciso in piazza della Vittoria, quasi all'angolo con via Villar, proprio dove nel corso della settimana si tiene il mercato di zona.



Lanciato l'allarme, sul posto è arrivata la Polizia e subito è scattata la caccia all'assassino: le forze dell'ordine avrebbero fermato un ventenne, che abita proprio in via Villar, poco distante dal luogo del delitto.



A raccontare come potrebbero essere andate le cose sono alcuni testimoni residenti nella zona: raccontano di un diverbio e della vittima riversa a terra. Le indagini ora proseguono per ricostruire la dinamica e i motivi che hanno portato a questa tragedia.