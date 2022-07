Università in Blockchain: Svizzera, miglior paese al mondo per gli studi nel settore

Negli ultimi anni, il settore della Blockchain ha conosciuto un successo insperato ed imprevisto, poiché viene associato a qualità come la sicurezza, la trasparenza e l’affidabilità. Un’ampia fetta di pubblico, però, mostra ancora scetticismo e distacco, poiché l’argomento Blockchain è ancora poco pubblicizzato e le informazioni a disposizione non sono ancora sufficientemente esaustive per ottimizzare il livello di conoscenza sull’argomento.

Ma, chi si è avvicinato seriamente al comparto della Blockchain, ha deciso di scoprirne le reali potenzialità, approfondendo le conoscenze a disposizione e decidendo di intraprendere un corso di studi dedicato. La Blockchain è diventata, così, una disciplina vera e propria, incoraggiando sempre più la diffusione di università dedicate al settore.

Iscriversi ad un’università internazionale della Blockchain, infatti, non è più un’impresa impossibile poiché, con il tempo, si sono diffusi molti atenei sul territorio europeo ed extra europeo.

Blockchain in Svizzera

Tuttavia, consultando i numeri messi a disposizione da Coindesk e alcuni studi da loro effettuati, diffusi in un secondo momento dall’ambasciata svizzera, le università migliori, specializzate in Blockchain internazionale, in grado di offrire approfondimenti in tema di finanza decentralizzata, criptovalute e argomenti afferenti al settore di studio di interesse si troverebbero proprio in Svizzera.

Infatti, proprio questa nazione del Nord Europa gode di tre menzioni nell’elenco che raccoglie la lista delle 25 migliori università Blockchain, presenti in tutto il mondo. Consultando la classifica, è possibile notare la presenza dei seguenti atenei svizzeri: l’Università di Zurigo, l’École Polytechnique Fédérale di Losanna (EPFL) e l’Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) di Zurigo. Ciascuno dei tre istituti universitari mette a disposizione dei suoi studenti programmi completi ed una formazione ben curata sul settore della Blockchain e sugli argomenti ad essa collegati.

In particolare, l’Università di Zurigo è quella che offre il maggior numero di attività formative. La più importante e conosciuta è l’UZH Summer School: Deep Blockchain. Si tratta di un corso online e dedicato esclusivamente alle tematiche Blockchain, supportato dall’intervento di specialisti e professionisti del settore, grazie ad un approccio in grado di coinvolgere differenti discipline. I più esperti ed appassionati, invece, possono fruire del UZH Certificate of Advanced Studies in Blockchain; si tratta sempre di un corso, ma che mixa temi legali, a quelli tecnologici e di sistema, come ci ricordano i ragazzi che avevano partecipato all’inchiesta su ethereum code.

Blockchain nel mondo

L’Università EPFL si concentra maggiormente su corsi più specifici, rivolti non solo agli aspetti finanziari ed economici della Blockchain, ma anche ai programmatori e agli ingegneri.

Il Politecnico ETH, invece, offre eventi e conferenze a tema, dove studenti, esperti, professori e professionisti si ritrovano per un confronto, aperto e dinamico, sul tema della Blockchain e argomenti collegati.

Lo studio portato avanti dalla Coindesk si è avvalso del lavoro di Joe Lautzenhausen, dipendente presso il Coindesk stesso, e di Reuben Youngblow, ricercatore di Stanford e del MIT. I due hanno effettuato un’analisi dei cataloghi dei corsi, dei programmi previsti e dei canali social usati. Inoltre, hanno messo a punto indagini statistiche, invitando alla partecipazione sia i professori che gli studenti.

I dati finali hanno mostrato come la National University of Singapore sia l’università internazionale sulla Blockchain migliore del globo, avendo ottenuto il massimo punteggio, 100/100.