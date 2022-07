La polizza auto è una spesa obbligatoria, occorre pagarla se si è proprietari di un veicolo, soprattutto da quando la nuova Normativa Europea prevede l'obbligo assicurativo anche per le vetture ferme. È perciò importante stipularla con la giusta attenzione ad ogni dettaglio e tenere presente le proprie esigenze reali. La norma interessa tutti gli Stati dell'Unione Europea e sarà operativa entro il 23 dicembre 2023. Il cambiamento, che riguarda tutti gli automobilisti è importante, perché non sarà più possibile sospendere l'assicurazione quando la macchina è ferma. In questa ottica, la polizza auto semestrale conviene realmente?

Innanzitutto occorre distinguere cosa intendiamo con polizza auto semestrale.

Cosa significa polizza auto semestrale?

La polizza auto con pagamento semestrale è la classica polizza di durata annuale il cui premio viene diviso in due rate per evitare una fuoriuscita di denaro annuale importante. Un'altra opzione, meno tradizionale, è la polizza auto temporanea che anziché durare un anno dura solo sei mesi e che ha vantaggi e svantaggi che illustriamo di seguito.

Per capire cosa conviene realmente ci sono due aspetti da tenere in considerazione, ovvero:

● scegliere un’assicurazione online affidabile;

● valutare l'utilizzo del veicolo durante l'anno.

Scegliere un'assicurazione on line affidabile è importante perché le assicurazioni online, sia semestrali che annuali sono indubbiamente più convenienti di quelle tradizionali. Il risparmio, che secondo le stime può arrivare al 40%, è dovuto al fatto che le aziende digitalizzate hanno meno spese rispetto alle compagnie con le classiche filiali che pagano affitti, dipendenti e bollette sempre più alte e che vanno ad incidere sul costo della polizza auto.

Oltre al risparmio è importante viaggiare in sicurezza e le assicurazioni online non sono tutte uguali.

Verti Assicurazioni si differenzia dai competitor per l'originalità dei servizi che offre per polizze auto, moto, furgoni e casa. La compagnia nasce in Inghilterra nel 1985, ed è la prima assicurazione diretta per la vendita di polizze auto. Pochi anni dopo sbarca in Spagna e in Germania e dal 2002 in poi inizia ad operare in Italia col nome di Direct Line. Nel 2015 viene assorbita dal gruppo Mapfre, multinazionale spagnola che opera in ben 46 paesi e ha 34.000 dipendenti.

La compagnia, con il nome di Verti Assicurazioni nasce ufficialmente in Italia nel 2018 e continua a distinguersi per l'originalità delle soluzioni e l'obiettivo di migliorare sempre i servizi offerti.

"Guardare il mondo dell'assicurazione con occhi diversi" è l'obiettivo di un gruppo in movimento da 35 anni e che ha avuto un' importante riconoscimento dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza per le tariffe applicate lo scorso anno.

Anche i nostalgici delle compagnie tradizionali non devono temere l'apparente assenza di una consulenza, l'obiettivo della compagnia è di personalizzare i preventivi consigliando ai clienti il miglior contratto possibile ed allineato alle singole esigenze anche se la polizza auto non sarà più sospendibile.

È conveniente stipulare una polizza semestrale?

E qui entra in campo il secondo aspetto da tenere in considerazione, ovvero la convenienza di stipulare una polizza semestrale temporanea e viaggiare in sicurezza. Gli incidenti possono capitare e o essere coinvolti in un sinistro non è piacevole per nessuno, perciò prevenire è meglio che curare, soprattutto quando il veicolo è in movimento.

La polizza auto semestrale dura sei mesi e conviene se il veicolo viene usato in modo irregolare. Se il veicolo è fermo si può optare per una polizza generale temporanea perché il vincolo assicurativo è sempre obbligatorio. La polizza auto semestrale può essere conveniente in alcuni casi perché si può risparmiare sulle garanzie accessorie.

Copertura generale e garanzie accessorie polizza auto

Se il veicolo viene usato per metà dell'anno e l'altra metà viene tenuto fermo è sufficiente la copertura generale che copre esclusivamente il rischio di dover pagare danni a terzi.

L'assicurazione auto è infatti obbligatoria in Italia dal 1969 e l'intento del legislatore è di tutelare il danneggiato. Copre perciò i danni ai soggetti coinvolti nell'incidente, compresi gli eventuali passeggeri, ma non il conducente. Se l'auto è ferma e il conducente non ha rischi è sufficiente la polizza auto necessaria al rispetto delle normative in vigore.

Quando invece l'auto è in movimento è meglio guidare in sicurezza. Può accadere infatti di perdere il controllo dell'auto anche senza coinvolgere nessuno e in questo caso la polizza auto senza garanzie accessorie non copre i danni causati alla vettura e al conducente.

Le garanzie accessorie sono polizze facoltative che tutelano da incendi, furti, infortuni del conducente e prevedono l'assistenza stradale. Per mettersi alla guida in sicurezza è importante valutare caso per caso, e se si viaggia, garantire una maggior tutela permette di viaggiare in sicurezza.

