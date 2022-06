Brutto incidente nella dinamica ma per fortuna senza conseguenze sulla tangenziale di Torino, all'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita in direzione Piacenza.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 giugno, la persona al volante di una Fiat Punto di colore rosso ha perso il controllo dell'auto, che è andata a sbattere contro lo spartitraffico centrale.

Per fortuna non si sono registrati feriti e neppure conseguenze per la circolazione, visto lo scarso traffico.