Con il caro-carburanti, torinesi "costretti" in città: gli orari di apertura delle piscine per l'estate 2022

Complice il grande caldo di questi mesi ed il caro-carburanti, che ha spinto i torinesi a rimanere in città e non "scappare" per il tradizionale weekend mordi-fuggi al mare o montagne, è "boom" di richieste per gli ingressi nelle piscine. E le vasche della Circoscrizione 8, Lido e Parri, si sono viste costrette a modificare gli orari di accesso al pubblico.

La Lido e la Parri

Da lunedì scorso la Lido ha esteso l'apertura sette giorni su sette. Fino al 29 luglio con orario lunedì e giovedì dalle 13 alle 19.30, mentre martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19.30. Dal 30 luglio all'11 settembre aperta il lunedì dalle 13 alle 19, da martedì a domenica dalle 9 alle 19.30. Terminato il periodo più "caldo" estivo, dal 12 al 30 settembre, dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 19.30.

La Parri (via Tiziani 39) invece seguirà l'orario fino al 29 luglio dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30.

Le altre piscine all'aperto

Le altre piscine comunali accessibili durante questa stagione estiva sono la Lombardia (corso Lombardia 95 in Circoscrizione 5), aperta dal martedì alla domenica dalle 12 alle 18. La Franzoj (strada Antica Collegno 211 in Circoscrizione 4) aspetta gli amanti del nuoto da martedì a venerdì dalle 12 alle 18.30 e sabato/ domenica/ festivi dalle 10.30 alle 18.30. La Colletta (via Ragazzoni 5/7 in Circoscrizione 7), è accessibile al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 18, sabato e festivi, dalle 11 alle 18: chiuso il venerdì.

Aperte fino al 31 luglio

La Gaidano (via Modigliani 25 in Circoscrizione 2) resterà aperta sino al 31 luglio 2022: è coperta, ma viene garantito l'accesso ad un prato solarium. Gli orari sono da martedì a venerdì dalle 12.15 alle 19, mentre il sabato 10-19: domenica e lunedì ferma. Chiuderà alla fine di questo mese anche la Massari (via Massari 114 in Circoscrizione 5), i cui cancelli sono aperti lunedì/giovedì dalle 12:30-18:30 e 19:20-21, martedì dalle 12:30-15:50 e 19:20-21, mercoledì/venerdì dalle 12:30-16:50 e 18:30-21. Sabato infine dalle 9:20-15:10. Stop il 31 luglio anche per la Torrazza, che è accessibile a chi cerca refrigerio da lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 16.50 e poi in serata. Il sabato dalle 7.40 alle 11.10 e dalle 12 alle 18.30, mentre la domenica dalle 9 alle 13.

Sebastopoli e Vigone

La piscina Sebastopoli (in corso Sebastopoli 260 in Circoscrizione 2) è aperta al nuoto libero sia al mattino che al pomeriggio. La Vigone (via Vigone 70 in Circoscrizione 3) è accessibile da lunedì al venerdì dalle 8 alle 21, sabato dalle 8 alle 15: domenica chiuso.