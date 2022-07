"Boom" di richieste per le piscine, alla Lido si allungano gli orari di apertura

Complice il grande caldo di questi mesi, è "boom" di richieste per gli ingressi nelle piscine della Circoscrizione 8, Lido e Parri, che si sono viste costrette a modificare gli orari di apertura al pubblico.

In particolare, a quella all'aperto, la Lido a partire da oggi, lunedì 11 luglio, allunghiamo i giorni di apertura al pubblico, 7 su 7. Fino al 29 con orario lunedì e giovedì dalle 13 alle 19.30, mentre martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19.30. Dal 30 luglio all'11 settembre aperta il lunedì dalle 13 alle 19, da martedì a domenica dalle 9 alle 19.30. Terminato il periodo più "caldo" estivo, dal 12 al 30 settembre, dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 19.30.

"Durante il periodo estivo abbiamo maggiore richiesta di persone che vogliono andare in piscina, ed essendo la Lido, una piscina all'aperto in un bellissimo contesto verde in piena città, abbiamo allungato gli orari - spiegano la coordinatrice della Circoscrizione 8, Francesca Varesio, e il presidente Massimiliano Miano -. Con gli uffici abbiamo lavorato per il personale che permettesse di poterla tenere aperta il più possibile e dare un servizio maggiore ai cittadini".

La Parri invece seguirà l'orario fino al 29 luglio dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30.

Le altre piscine all'aperto

Le altre piscine comunali all'aperto durante questa stagione estiva sono la piscina Lombardia, in Circoscrizione 5, aperta dal martedì alla domenica dalle 12 alle 18, e la piscina Franzoj, in Circoscrizione 4, aperta da martedì a venerdì dalle 12 alle 18 e sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, e la Colletta, in Circoscrizione 7, aperta dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 18, sabato e festivi, dalle 11 alle 18.

La piscina Trecate, chiusa per lavori di ripristino a bordo vasca, dovrebbe aprire questo fine settimana.

Per info: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/piscine-a-torino