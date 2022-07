Accoltella uomo dopo lite per cani, a Collegno i carabinieri arrestano per tentato omicidio un 75enne

Accoltella uomo dopo lite per cani, a Collegno arrestato dai carabinieri un 75enne

Un 75enne è agli arresti domiciliari per tentato omicidio con l'accusa di avere ferito, con una lama lunga 12 centimetri, un uomo che era intervenuto a difesa della donna con cui stava litigando.

I carabinieri lo hanno fermato la scorsa sera in via Rossini a Collegno. Il ferito è un torinese di 44enne, che aveva preso le difese di una donna insultata dal 75enne che l'accusava di aver lasciato che il cane di lei, senza guinzaglio, aggredisse il suo.

La vittima è stata ricoverata all'ospedale Molinette, in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.