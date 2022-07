Iveco parcheggia per 5 giorni alle Ogr, tra bisonti "green" e nuove alleanze. "Torino è casa nostra"

Iveco chiama Torino. E lo fa in una delle cornici più suggestive della città: le Officine Grandi riparazioni. A pochi mesi dall’avvio del suo percorso come società indipendente – iniziato lo scorso 3 gennaio - lo storico marchio ha voluto dare appuntamento a istituzioni e partner per cinque giorni chiamati "Beyond". Oltre, appunto. Come i progetti che Iveco vuole portare avanti, soprattutto sulla strada della sostenibilità e dei trasporti ecosostenibili. Un percorso lungo il quale non mancano (e non mancheranno) alleanze. Verso l'India e non solo.

"Torino è stata la nostra casa per 123 anni e siamo orgogliosi del nostro cuore italiano", dice Gerrit Marx, ceo di Iveco Group.

Aziende, partner e istituzioni

Sono 30 le aziende attese, 61 i relatori e decine le ore di incontri e dibattiti. Sabato mattina, invece, studenti e aspiranti collaboratori possono partecipare al Career day, per conoscere le opportunità di lavoro all'interno del gruppo. E domenica 17, infine, spazio ai dipendenti e alle loro famiglie.

Una grande vetrina

Ma la presenza di Iveco a Ogr è anche una grande vetrina. In esposizione infatti ci sono 16 prodotti e innovazioni, come i grandi bisonti "verdi": il Nikola Tre a batteria, oppure a celle combustibili. Ma ci sono anche gli Iveco e-Daily che rinnovano un vecchio modello consolidato ma rendendolo 100% elettrico. E ancora, bus a metano o interamente elettrici e quindi a emissione zero.

Accordi di oggi e di domani

L'evento alle Ogr ha anche segnato il momento per ufficializzare due nuovi accordi: quello tra Iveco e l'indiana Blue Energy motors, per portare sulle strane del subcontinente i primi mezzi pesanti a gas naturale liquefatto entro la fine del 2022.

Con Via, invece, è stato sottoscritto un memorandum di intesa per sviluppare nuove forme di trasporto on demand e legato ai servizi digitali.