Gtt entra nell'era Lo Russo: domani la nomina del nuovo CdA, Lancione alla guida dell'azienda

Gtt entra nell'era Lo Russo. Domani mattina, salvo sorprese dell'ultimo mattina, si svolgerà l'assemblea dei soci e nel pomeriggio il Consiglio di Amministrazione, dove verranno nominati i vertici.

Il nuovo Amministratore Delegato Serena Lancione sarà messa ufficialmente a capo dell'azienda di corso Turati, per poi essere operativa da lunedì. Classe 1978, al momento guida Bus Company ed è inoltre a capo di Anav Piemonte, l'organizzazione datoriale dell'autotrasporto dei viaggiatori che aderisce a Confindustria.

Fenoglio Presidente, Paolino consigliere

Accanto a lei ci sarà, in qualità di Presidente, Antonio Fenoglio. Il suo nuovo braccio destro in passato è stato al vertice della Cavourese. Terzo membro del CdA come consigliere Michele Paolino. L'ex capogruppo del Pd in Comune ha fortemente sostenuto il Lo Russo durante la campagna elettorale.