Collegno, festa patronale: lunedì si modificano gli orari dei servizi della Asl

Chiusure a Collegno, per i servizi Asl, in occasione della festa patronale

In occasione della festa patronale di Collegno, lunedì 18 luglio, saranno chiusi per festività i servizi dei distretti e dei comuni del territorio dell’AslTo3.



Di seguito il dettaglio:

Distretto Area Metropolitana Nord N. Comuni: 8

Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale.

Distretto Area Metropolitana Centro N. Comuni: 5

Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse

Distretto Area Metropolitana Sud N. Comuni: 6

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera

Distretto Val Susa – Val Sangone N. Comuni: 43

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio, Sangano, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

In particolare resteranno chiusi CUP, centri prelievo e servizi specialistici, come di norma per i giorni festivi.

Fermi per la giornata anche i PIT STOP per i tamponi di Venaria ed Avigliana, mentre la sede di Rivoli sarà aperta mantenendo lo stesso orario della giornata feriale (12-16).

Saranno sempre garantiti i servizi di emergenza-urgenza e sarà attiva, come di norma per i giorni festivi, la continuità assistenziale (ex guardia medica).