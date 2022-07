Valperga, sopralluogo alla scuola media Arnulfi dell'assessore Chiorino: "Assurdo che il Pnrr non dia fondi per la manutenzione"

Ieri mattina l'assessore all'istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino si ė recata a Valperga per un sopralluogo alla scuola media A. Arnulfi, che ospita circa 300 ragazzi del territorio canavesano, insieme al sindaco Walter Sandretto, il consigliere regionale Mauro Fava e Fabrizio Bertot.



Una visita per prendere atto delle criticità in cui versa la struttura: "È incomprensibile, vista la situazione in cui versano, purtroppo, gran parte delle scuole piemontesi e italiane in generale, come interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione non siano stati inseriti tra i criteri del Ministero per accedere ai fondi del Pnrr. Ė inaccettabile che siano i sindaci a dover impegnare avanzi di bilancio, rischiando di dover rinunciare ad altri servizi per scongiurare la chiusura di una scuola. Come Regione facciamo il possibile, per competenza e in relazione alle risorse disponibili, per venire in supporto agli amministratori: non è un caso che una delle prime misure che ho attivato sia un fondo di emergenza per l’edilizia scolastica. La sicurezza dei nostri bambini e ragazzi deve avere la massima priorità e dovrebbe esserli anche per chi governa la nostra Nazione".