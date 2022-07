Irama e Giove a Stupinigi, Garibaldi icona pop al Museo del Risorgimento: ecco gli appuntamenti del weekend

MOSTRE E SPETTACOLI

HERO GARIBALDI - ICONA POP

Fino all'8 gennaio 2023

Un eroe globale e senza tempo, Garibaldi. E' così che lo racconta la mostra "Hero Garibaldi icona pop" aperta al Museo del Risorgimento. Un simbolo di liberà dall'oppressione, nata a metà Ottocento, ma il cui carisma non smette di affascinare le generazioni. L'eroe dei due mondi che si batté durante gli anni del Risorgimento in Italia e poi in Brasile, è qui celebrato come icona pop attraverso 300 oggetti provenienti da collezioni pubbliche e private non solo italiane ma anche estere. Ci sono le statuine di ceramica Staffordshire che propongono modelli di Garibaldi in varie pose e dimensioni, ma anche i francobolli, i giochi da tavolo, i manifesti, come la pubblicità americana dei "Macaroni", le locandine del cinema, i libri per bambini, e le canzoni, fino anche a un primitivo karaoke del 1923.

Info: https://www.museorisorgimentotorino.it/

CAMERA DOPPIA

Fino al 2 ottobre

Dopo la mostra dei lavori del MoMa di New York, Camera torna con un’esposizione fotografica dedicata all’arte e al fermento culturale degli anni Sessanta e Settanta. Lo fa attraverso “Camera Doppia”, due percorsi paralleli che raccontano proprio quegli anni rivoluzionari densi di stimoli visivi, intellettuali e sociali. “La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977” e “Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975” sono le due mostre, una collettiva e una personale, aperte dal 14 luglio al 2 ottobre. Protagonista di questa mostra divisa a metà è un decennio straordinario sotto vari punti di vista, analizzato e raccontato attraverso la fotografia che crea l’evento artistico. Protagonisti però della mostra anche gli ardisti con i loro corpi e i loro volti.

Info: www.camera.to

IED DESIGN SHOW

Fino al 30 settembre

"IED Design Show_ASnapshot of Today" è la mostra allestita negli spazi della storica SedeIED Torino di via San Quintino 39. Uno percorso che, attraverso i molti linguaggi espressivi e le discipline del design dello IED, lascia emergere il punto di vista e i progetti dei giovani designer, tra i 20 e i 25 anni, i quali raccontano e si raccontano al mondo di oggi. Gli spazi dell'Istituto sono così popolati da 137 opere che hanno coinvolto più di 200 IED, neodiplomati e diplomati dei Corsi di Design, Moda, Arti visive e Comunicazione, selezionati e scelti per raccontare il grande fermento creativo e progettuale che la scuola produce quotidianamente.

Info: https://www.ied.it/torino

CONCERTI

SONIC PARK STUPINIGI - IRAMA e LP

Sabato 16 e domenica 17 luglio, ore 21

Doppio appuntamento per il weekend con il Sonic Park Stupinigi. Sabato 16 luglio sale sul palco Irama, che poterà le canzoni del nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. Aprirà il concerto Giove, ovvero Giorgia Li Vecchi, cantautrice torinese classe '99. Domenica 17 luglio è la volta dell'americana - ma di origini italiane - LP, alias Laura Pergolizzi. La cantante riproporrà dal vivo i brani del suo repertorio che hanno scalato le classifiche non solo del nostro paese ma di tutto il mondo. Da “Lost on You” (più di 1 miliardo di streams in tutto il mondo) ad “Other People” fino a “The One That You Love”, uscita la scorse estate, il cui video ha raggiunto più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Info: https://sonicparkfestival.it/