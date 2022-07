Saper parlare e ascoltare gli altri: una priorità nella Medicina Estetica

Saper parlare e ascoltare i bisogni degli altri è un grande pregio. Un pregio che nella Medicina è indispensabile. Soprattutto se parliamo di medicina estetica: un settore che, inevitabilmente, ha a che fare non solo con il mero lato chirurgico ma anche psicologico dei pazienti. Uno dei massimi esperti in questo settore è il dottor Benoit Menye, medico e chirurgo estetico francese di origine camerunense naturalizzato in Italia che pone l’ascolto del paziente come priorità nel suo lavoro. Il suo curriculum internazionale lo aiuta a capire l’altro, dato che il dottor Menye parla perfettamente 7 lingue. Oggi lavora a Torino, città da lui tanto amata, a Milano e in provincia di Imperia, e si tiene sempre aggiornato partecipando a diversi corsi di formazione e avendo sempre un occhio vigile alle ultime tecniche innovative del suo settore. " Mi definisco un “futurista” perché mi piace adottare tecniche sempre più innovative e all’avanguardia e vorrei potere essere quello da qui vogliono andare tutti perché è il migliore in quello che fa – afferma il dottor Menye - La creazione della natura è sempre perfetta e si dovrebbe accettare. Ma se senti di poter aggiungere qualche pizzico di perfezione in più, sei sempre il benvenuto”. Il dottor Benoit Menye è un esperto in interventi chirurgici relativi a seni cadenti, liposuzione, grasso della pancia, chirurgia dei glutei, trattamenti per il viso come la tecnica delle “Russian lips”. Competenza, professionalità, innovazione sono le skills che incarna e che lo contraddistinguono come uno dei più richiesti nel settore della medicina e chirurgia estetica. Ma quale è il segreto ? «La nuova moda delle labbra piatte, le “Russian Lips“, è una nuova tendenza; devo dire ha rivoluzionato il mondo del filler alle labbra tra le ragazze dai 18 ai 45 anni – spiega il dottor Menye – Tutte vogliono labbra piatte come le russe, che io eseguo con una tecnica non facile che ho appreso proprio in Russia. Le miei pazienti provengono da tutta Europa, non solo dall’Italia, e, una volta effettuati i trattamenti si reputano molto contente perché questa nuova tecnica rende le labbra piatte e meno “a papera”, che è un effetto molto brutto da vedere; hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione del filler labbra , che io eseguo da ormai più di 12 anni. In generale, comunque, mi occupo di tutti tipi di filler : naso, labbra, zigomi, mandibola e chirurgia mastoplastica additiva, liposuzioni addominoplastica, chirurgia di palpebra. Vorrei potere essere quello da qui vogliono andare tutti perché è il migliore in quello che fa”.