Passepartout conduce alla scoperta degli ambienti nascosti della servitù nella Palazzina di Stupinigi

“Passepartout” è il programma di visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Domani, sabato 16 luglio, Passepartout conduce dietro le porte segrete agli ambienti nascosti della servitù, ai passaggi e ai corridoi ricchi di fascino e di storia, usati per divincolarsi nel dedalo di stanze e raggiungere discretamente le sale e gli appartamenti privati.

La visita conduce proprio dietro le porte segrete, negli spazi nascosti dove si muoveva la servitù e dove si trova ancora il quadro dei campanelli automatici che permette di comprendere da vicino il funzionamento di una residenza come quella di Stupinigi.

Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione. Vista la particolarità del luogo oggetto della visita, normalmente non accessibile al pubblico, i visitatori saranno dotati di caschetto di protezione, per questo motivo possono accedere solo gli adulti e i ragazzi al di sopra dei 12 anni di età. Non è consentito l’accesso con borse e/o zaini ingombranti. Lo spazio non è agibile a persone con disabilità. Le visite sono limitate a un numero massimo di 10 persone.

Le visite guidate “Passepartout” sono in programma esclusivamente nei giorni segnalati (sabato 16 luglio) alle ore 10.30, 12, 14.30 e 16. Durata: un’ora circa.

Prenotazione obbligatoria al numero: 011 6200633, dal martedì al venerdì 10-17,30.