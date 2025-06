Nichelino, i carabinieri recuperano il camper che era stato rubato

E' il secondo episodio accaduto nelle ultime settimane a Nichelino, tra l'altro nello stesso piazzale dove era stato rinvenuto il camper rubato ai @ViaggiatoriEcologici, Valentina La Cara ed Edoardo Manza, influencer molto famosi sui social.

Secondo episodio in poche settimane

Rispetto al precedente episodio, stavolta il mezzo è stato recuperato dai carabinieri di Nichelino in condizioni migliori rispetto a quello di Valentina ed Edoardo, che era stato parecchio danneggiato: vetri rotti, motore manomesso e interni rovinati, oltre al furto di alcuni oggetti personali che c'erano all'interno del mezzo. Quello rubato in via Sangone, invece, è stato recuperato e restituito ai legittimi proprietari senza che questi abbiano divuto fare i conti con gravi danni o manomissioni.

Una banda dietro a questi episodi?

Ora i carabinieri stanno investigando per capire se la matrice sia la stessa o semplicemente sia stata scelta la stessa zona per abbandonarlo, dopo il furto. Magari perché si era nel frattempo usato il mezzo per portare a termine traffici illeciti o il trasporto di sostanze illegali.